Печорцы вышли на праздничную демонстрацию

01.05.2017   Печора
Сегодня, 1 мая, в Печоре состоялось шествие трудовых коллективов города. На праздничную демонстрацию вышло более 1200 человек.

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