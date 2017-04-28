Печорцы почтили память ушедших героев Чернобыля

26 апреля, у памятника участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф состоялся митинг-церемониал, посвященный 31-й годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. На митинге присутствовали участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, их родные и близкие, вдовы погибших и умерших, представители администрации муниципалитета, учреждений, общественных организации, депутаты и молодежь. Перед собравшимися выступили и.о. главы администрации МР «Печора» О.М. Барабкин, глава ГП «Печора» - председатель Совета поселения А.И. Шабанов, председатель местной общественной организации «Союз Чернобыль – Печора» П.Н. Герасимов.