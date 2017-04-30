30 апреля – День работников пожарной охраны

30.04.2017   Печора
Поздравляю ветеранов и сотрудников государственной и подведомственных противопожарных служб с Днём работников пожарной охраны! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в службе!

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien