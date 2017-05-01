Приглашаем печорцев и гостей города на праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда

01.05.2017   Печора
Уважаемые печорцы и гости города! Приглашаем вас на праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда. В программе:

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