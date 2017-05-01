Внимание: перекрытие автомобильного движения!

В связи с празднованием Дня Весны и Труда 1 мая с 10.00 до 12.30 часов будет перекрыто автомобильное движение по Печорскому проспекту от пл. Советской до пл. Юбилейной; с 10.00 до 16.00 часов - автомобильное движение по ул. Булгаковой от ул. Гагарина до Печорского пр-та. В связи с проведением генеральных репетиций к празднованию 9 мая будет перекрыто автомобильное движение по Печорскому проспекту от ул. Ленинградской до ул. Свободы 3 и 5 мая с 11.30 до 15.00 часов.