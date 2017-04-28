Предупреждение о запрете движения автомобильного транспорта по автомобильной дороге общего пользования Озёрный – Кедровый Шор — Приуральское!

В связи с наступившими положительными температурами и разрушением дорожного полотна 28 апреля 2017 года выполнены работы по закрытию движения автомобильного транспорта по автомобильной дороге общего пользования Озёрный – Кедровый Шор - Приуральское! МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МР «Печора» убедительно рекомендует водителям отказаться от поездок в данном направлении на любых видах автомобильного транспорта.