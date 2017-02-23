Поздравляем с Днем защитника Отечества!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, боевых действий, солдаты и офицеры в/ч 96876, печорцы! Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! Этот праздник является одним из самых важных для многих поколений россиян. Он олицетворяет любовь к своей Отчизне, верность ратному долгу. Это праздник тех, кто мужественно и самоотверженно стоит на защите интересов Родины и народа. Желаем всем защитникам Отечества здоровья, семейного тепла, счастья, мира и добра!