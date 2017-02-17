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17 февраля – День Конституции РК

17.02.2017   Печора
Поздравляем всех печорцев с Днем Конституции Республики Коми! Желаем благополучия, крепкого здоровья и новых достижений в работе на благо Печоры и Республики Коми!

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