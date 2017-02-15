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Республиканский турнир по мини-футболу памяти И.Е. Кулакова

15.02.2017   Печора
С 18 по 19 февраля 2017 г. во Дворце спорта им. И.Е. Кулакова состоится Республиканский турнир по мини-футболу памяти И.Е. Кулакова

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