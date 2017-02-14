Внимание, диспансеризация!

В целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности, проведения краткого профилактического консультирования граждан с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития, проведения индивидуального углубленного профилактического консультирования, определения группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями, а также граждан с высоким суммарным сердечно-сосудистым риском проводится диспансеризация взрослого населения.