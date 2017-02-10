www.gazetakomi.ru

12 февраля – День аэрофлота

10.02.2017   Печора
Поздравляем всех работников и ветеранов авиапредприятия с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, чистого неба и новых профессиональных достижений на благо жителей МР «Печора»!

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien