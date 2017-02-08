О порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа
Постановлением Правительства Республики Коми от 26 января 2017 г. № 40 утвержден Порядок предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа, заключенным гражданами в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.