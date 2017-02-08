Вниманию руководителей предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения!

В целях ведения оперативного учета и анализа экономических и социальных показателей состояния потребительского рынка, на основании Постановления администрации МР «Печора» № 1565 от 14.08.2013 г. индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, независимо от организационно-правовой формы собственности, осуществляющим деятельность на территории ГП «Печора» необходимо уведомлять администрацию МР «Печора» о начале осуществления деятельности в сфере торговли, бытового обслуживания и общественного питания, с указанием вида и формы деятельности, типа торгового объекта, адреса нахождения, порядка и условий осуществления деятельности, изменении режима работы, закрытии объекта, прекращении деятельности.