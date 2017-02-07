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Уважаемые владельцы и любители животных!

07.02.2017   Печора
Обращаем ваше внимание, что безнадзорными животными становятся исключительно по вине безответственных хозяев. И результат такого отношения можно наблюдать на улицах города.

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