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Внимание! Уважаемые водители автомобильного транспорта!

06.02.2017   Печора
В связи с окончанием ремонтных работ, возобновлено движение автомобильного транспорта на участке автозимника Каджером – Зеленоборск.

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