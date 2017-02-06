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Разъяснения о МРОТ

06.02.2017   Печора
Государственная инспекция труда в Республике Коми в связи с участившимися обращениями по вопросам применения законодательства о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) разъясняет следующее.

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