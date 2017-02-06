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С юбилеем, уважаемая Ульяна Владимировна!

06.02.2017   Печора
4 февраля ветерану Великой Отечественной войны Ульяне Владимировне Соболевой, проживающей в муниципальном районе «Печора», исполнилось 90 лет.

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