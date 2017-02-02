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Наступление советских войск под Сталинградом

02.02.2017   Печора
В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве.

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