Проект «БАРД-ВАГОН» представляет!!!

4 марта, в 17.00, в ГО «Досуг» состоится концерт «Туристские песни бардов» (классика авторской песни). Программа называется «А я еду за туманом», а представит ее для вас, дорогие зрители, проект «Бард-вагон» (г. Москва).

Несмотря на свой небольшой возраст, этот коллектив уже успел выступить с успехом в престижных концертных залах Омской, Кемеровской, Алтайской, Удмуртской, Пермской, Коми, В. Новгородской, Псковской, Владимирской, Тульской, Мурманской, Кировской, Ивановской филармоний, а также в домах культуры других городов, где завоевал симпатии и уважение зрителей.

В концерте прозвучит около 30 туристских песен бардов, сочиненных в разное время разными авторами. Среди них: «Бригантина» П. Когана и Г. Лепского, «Милая моя» Ю. Визбора, «Вечер бродит» А. Якушевой, «Перекаты» А. Городницкого, «За туманом» Ю. Кукина, «Мы с тобой давно уже не те» И. Аделунга , «Фантастика-романтика» Ю. Кима, «Люди идут по свету» Р. Ченборисовой, «Зеленоватые слегка» Б. Вахнюка, «Заморозки» А. Круппа, «Геофизическое танго» В. Туриянского, «Ну, пожалуйста» А. Дулова, «Зимняя сказка» С. Крылова, «Подари мне рассвет» А. Киреева, «Вальс в ритме дождя» Н. Лисицы и многие другие!

В составе проекта «Бард-вагон»- лауреаты Всероссийских фестивалей авторской песни и профессиональные музыканты: Михаил Новиков (вокал, гитара, руководитель проекта), Ирина Христианова (вокал, гитара, перкуссия), Дмитрий Григорьев (гитара, вокал), Дмитрий Сивов (баян), Валерий Беспалов (кларнет), Сергей Миронов (акустический бас, вокал).

«У зрителей, пришедших на наш концерт будет уникальная возможность- спеть некоторые туристские песни бардов вместе с нами!» (для этого в программе используется видеопроектор, позволяющий проецировать фотографии и тексты песен на экране. Душевность, открытость и музыкальность исполнения туристских песен участниками проекта «Бард-вагон», бережное отношение к интонациям авторов, живое общение со зрителем, исполнительское мастерство сделают этот концерт незабываемым праздником души!

«Мы выступаем в Печоре уже не в первый раз. Хотелось бы вместе с Вами создать атмосферу «романтики шестидесятых», окунуться в мир замечательных бардовских песен, пообщаться, и конечно же спеть эти песни вместе с Вами. Надеемся, что эта встреча станет новым шагом к проведению следующих бардовских концертов!»

P.S.: в рамках концерта пройдет презентация НОВОГО АЛЬБОМА проекта «БАРД-ВАГОН»! До встречи!