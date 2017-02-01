День информации «Экология Республики Коми»

27 января в модельной сельской библиотеке п. Каджером прошел день информации, посвященный Году экологии в России и особо охраняемых природных территорий.

Читатели библиотеки и специалисты Дома культуры познакомились с выставкой книг «Экология Республики Коми». Вниманию слушателей был предложен обзор экологических статей, книг с выставки и просмотр фото- видеоматериалов из сети Интернет и частной коллекции читателя библиотеки М.Н. Козаченко на тему «Геологический заказник Скалы Каменки»,который в 1989 году для охраны и статуса заказника был предложен главным лесничим Каджеромского лесхоза Отто Эфановичем Дрихелем.

Из обзора книг с выставки «Экология Республики Коми» узнали об экологической ситуации в Республике Коми, Печорском районе и в поселке Каджером. Всех присутствовавших интересовала информация о последнем январском нефтеразливе, связанном с разгерметизацией межпромыслового нефтепровода на Южно-Тереховейском нефтяном месторождении недалеко от поселка.Читатели прослушали краткую информацию о работе общественной организации «Комитет спасения Печоры», познакомились со статьями из газеты «Экологический вестник Припечорья» и буклетом «Особо охраняемые природные территории Печорского района». К мероприятию в фойе Дома культуры был оформлен информационный стенд « Экологический календарь».

Эльвира Маточкина,

зав. модельной сельской библиотекой – филиалом №6.