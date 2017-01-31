Вниманию населения!

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31.01.2017   Печора
Администрация муниципального района «Печора» сообщает, что в период с 10 по 14 апреля 2017 года в Главном медиацентре г. Сочи проводится III Всероссийская неделя охраны труда.

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