Январь – самый весёлый месяц в году. Сколько праздников выпадает на этот холодный и морозный месяц! Можно ежедневно отмечать какой-либо интересный и необычный праздник!

19 января в детской библиотеке-филиале № 1 прошёл необычный праздник – День апельсиновых сказок. Из рассказа библиотекаря, сопровождаемого красочной презентацией, ребята узнали о пользе вкусного экзотического фрукта. О том, что апельсинам более 4 тысяч лет. Христофор Колумб привёз первые семена и саженцы апельсина в Новый Свет в 1493 году. Родина апельсинов – Китай, поэтому апельсин ещё и называют китайским яблоком.

В России апельсины появились около 200 лет назад. Россияне знают, что апельсиновый сок – самый полезный фруктовый сок, который прекрасно утоляет жажду и незаменим в холодное время года для профилактики и лечения простудных заболеваний.

В апельсиновом соке много витамина С. Он удерживает в организме кальций, что имеет огромное значение для детских косточек. Апельсин – настолько радостный фрукт, что при взгляде на него сразу же поднимается настроение. Доказано, что апельсины помогают бороться с раком. В Афганистане апельсины обычно используют как приправу к трапезе. Их разрезают и выжимают сок прямо в жареные блюда. Считается, что это помогает быстрее переварить жирную пищу. А на Ямайке с помощью апельсинов…даже моют полы. Принцип тот же, что и в Афганистане: сок апельсина хорошо очищает пол и кафель от жира и масла. Испанцы из кожуры апельсинов делают апельсиновое автомобильное топливо, чтобы сохранить воздух чистым.

Апельсины растут во многих странах – от Китая до Европы. Бразилия является лидером в мировом производстве апельсинов. Испания впечатляет количеством деревьев – их там произрастает свыше 35 миллионов. Самые вкусные и солнечные апельсины выращивают в Турции, Египте, Испании, Индии, США и Китае.

Ребята узнали, что апельсину в 2004 году в Одессе был установлен памятник с фигурой российского императора Павла I. Памятник посвящён доставке в 1800 году 3000 апельсинов из Одессы в Петербург в подарок императору Павлу I. Памятники апельсинам установлены также в Ижевске, в г. Ломоносове, в Санкт-Петербурге, в Израиле, Мексике, 6 памятников апельсинам есть в Турции.

На мероприятии ребята с удовольствием читали весёлые стихи об апельсинах, разгадывали загадки, посвящённые самому полезному зимнему фрукту, а игра-считалка «Мы делили апельсин» так понравилась всем детям, что повторялась несколько раз!

Большой интерес детей вызвала книжная выставка «Апельсиновое чтение». Для громкого чтения была выбрана итальянская сказка «Три апельсина». Книжная выставка «Апельсиновое чтение» познакомила ребят и с другими апельсиновыми стихами и сказками. Один из разделов выставки, который назывался «Апельсиновая «Радуга» был посвящен публикациям детской газеты «Радуга» об апельсинах. И это не случайно! Ведь детская газета Республики Коми «Радуга» очень популярна среди юных читателей нашей библиотеки.

Надеемся, что у ребят возникло желание запастись витаминными сказками для чтения долгими зимними вечерами. Это самое лучшее время порадоваться зимней сказке и поддержать своё здоровье оранжевым чудом.

Светлана Шагинян,

Ведущий библиотекарь филиала №1.