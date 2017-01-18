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К Крещенским купаниям готовы

18.01.2017   Печора
Сегодня, в ночь с 18 на 19 января, печорцы будут отмечать один из главных христианских праздников – Крещение Господне.

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