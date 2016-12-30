Главная цель в период новогодних праздников – безопасность населения

Сегодня в администрации Печорского района состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы администрации муниципального района «Печора» Андрея Михайловича Сосноры. Основные вопросы повестки дня: обеспечение пожарной безопасности и безаварийной работы систем тепло-, водоснабжения, электрообеспечения социальных объектов и объектов жилого фонда в период новогодних праздников. В заседании комиссии приняли участие главы городских и сельских поселений, руководители организаций и учреждений района.