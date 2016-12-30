Мастер-класс «Петух – символ 2017 года»

По традиции в декабре в каждом доме идет подготовка к Новому году. Согласно восточному календарю, 2017 год пройдет под покровительством Огненного Петуха. Сотрудники детской библиотеки-филиала №19 организовали мастер-класс «Петух – символа 2017 года» в гимназии №1.

Ученики 4б класса посмотрели презентацию «Символ года – Петух». Ребята узнали, что согласно легенде Будда, прежде чем покинуть Землю, пригласил к себе всех животных. Первым двенадцати зверям он пообещал ценный дар – возможность царствовать целый год, через каждые двенадцать лет. Первой к Будде прибежала хитрая и проворная крыса, затем явился трудолюбивый бык, третьим был тигр, за которым прискакал пушистый кролик. Следующим был могучий дракон, приползла и мудрая змея. Затем настал черед и быстроногой лошади, и грациозной козы, и смекалистой обезьяны. И, наконец, вошел гордый петух. Успела к Будде верная собака и жизнерадостная, хрюкающая свинья. За каждым гостем Будда закрепил по году, и этот год обрел их характер и эмоциональные качества. Итак, 2017 – год Петуха. Он организован, решителен, храбр, вынослив, требовательный к себе и к другим. Очень ответственный и практичный, обожает внимание и жить не может без похвалы. Обладать информацией, о которой ребята узнали, важно. Так как у нас есть такая традиция – встречать Новый год согласно символу года.

Инструктор по труду из Детского дома №17 Любовь Валентиновна Чупрова рассказала участникам мастер-класса об этапах работы над созданием петуха из фетра. Из разноцветных шаблонов ребята мастерили своего неповторимого петуха, украшали работу блестящими пайетками. Кто-то из ребят приклеил магнит на свою поделку, кто-то петельку, чтобы повесить на елку. Любовь Валентиновна предложила ребятам дома создать новогоднюю коллекцию плоскостных игрушек, кстати, они сейчас очень популярны.

Библиотека-филиал №19 благодарит инструктора по труду Л.В. Чупрову за сотрудничество.

Валентина Карпова,

зав. библиотекой-филиалом №19.