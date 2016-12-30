Проект «Рӧдвуж пас» («Родовой знак»)

В мае 2014 года проект «Рӧдвуж пас» библиотеки-музея с. Соколова был поддержан в конкурсе на соискание грантов главы Республики Koми в области библиотечного дела в номинации «Библиотека в новом формате».

В 2014-2015 гг. в проекте участвовали 10 семей села Соколово. Каждая предоставила свою семейную реликвию, рассказала историю своей семьи, в ходе проекта издано 10 брошюр на русском и коми языках. В 2016 году в проекте «Рӧдвуж пас» приняли участие еще две семьи.

Реликвией семьи Павла Андреевича Оверина стал наградной лист к медали «За отвагу» его отца, красноармейца Оверина Андрея Кузьмича, призванного на войну в январе 1942г. Осенью 1943 года онвернулся с фронта после тяжёлого ранения в правую ногу без наград и инвалидом III группы. В 2013 году семья Павла Андреевича сделала запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ. Когда получили ответ, оказалось, что ручной пулемётчик 162 стрелкового полка 11 стрелковой дивизии Андрей Кузьмич Оверин совершил подвиг в бою под Старой Руссой при наступлении, а Указом ПВС СССР от 06.11.1945 года награждён медалью «За отвагу». Это стало для родных фронтовика большой радостью. Медаль им не дали, так как они выдаются лично, но наградной лист участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. комиссариат выдал. Этот документ стал дорогой памятью об отце, деде, прадеде-фронтовике и бесценной семейной реликвией семьи Овериных.

Реликвиями семьи Валентины Николаевны Филипповой стали вещи, доставшиеся ей от родителей. От мамы Елизаветы Петровны Шиховой – два вышитых домотканых полотенца. В дни особых семейных торжеств на полотенцах подают хлеб-соль. От отца Николая Сергеевича Шихова досталась военная гимнастёрка. В настоящее время она находится в Дом культуры с. Соколово, в ней выступают участники художественной самодеятельности, дети и внуки Валентины Николаевны. И, без сомнения, радостно дочери участника войны увидеть на сцене в ней своих родных, вспомнить отца и знать, что он не зря воевал, теперь его потомки на родной земле могут жить в мире и растить своих детей.

Семьи-участницы рассказали об истории семьи, предоставили фотографии. На этом материале удалось выпустить две брошюры «Реликвия семьи Павла Оверина» и «Реликвия семьи Валентины Филипповой» на русском и коми языках, а также создать стендовую музейную экспозицию «Рӧдвуж пас» («Родовой знак»).

Ольга Канева,

заведующая библиотекой-музеем с. Соколова.