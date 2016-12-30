Сказка в стенах ДШИ

25 декабря в ДШИ была поставлена сказка «Новогодние музыкальные приключения Маши и Вити», в которой приняли участие все учащиеся преподавателя Кирмишовой Т.А.

Дети выступили в разных ролях: Мэри Поппинс, Снежная Королева, Король и Принцесса, Белоснежка и семь гномов, Золушка. Прозвучали песни «Первый снег», «Песенка друзей», «Бубенцы». Также были исполнены фортепианные пьесы: И.С. Бах «Гавот в форме рондо», Т. Остен «Хоровод фей», С. Прокофьев «Прогулка», ансамбль «Бубенчики» и др. В гостях у Шахерезады дети называли героев сказок, а в Лукоморье с удовольствием допевали песни, первую фразу которых начинал Кот ученый.

Представление получилось ярким, интересным и для детей, и для их родителей.