Новогодние забавы

В детской библиотеке-филиале № 1 весь декабрь полным ходом шла подготовка к встрече Нового года. С нетерпеньем ждали прихода этого волшебного праздника участники детских клубов «Фантазёры» и «Микрохи».

«Фантазёры» на тематических занятиях клуба, посвящённых новогоднему празднику, с увлечением делали весёлых снежинок-смешинок. Они станут отличным украшением интерьера детской комнаты. Ёлочка-красавица, которую ребята сделали из бумаги, придаст праздничное настроение. Символ наступающего года – петух. Ребята с удовольствием сделали ёлочную игрушку Петушок – красный гребешок. Юные фантазёры смогут украсить свою ёлочку этой игрушкой.

Участники компьютерного клуба «Микрохи» тоже творчески подошли к встрече нового года. Для родных ребята смастерили новогоднюю коробочку-сюрприз, а для ёлочки яркого снеговика.

Для всех юных читателей библиотеки 25 декабря, в воскресенье, прошла новогодняя игровая программа «Новый год идёт! Ура!». Библиотекарь Светлана Шагинян, по традиции, представила ребятам новую красочную новогоднюю презентацию «Как встречают Новый год люди всех земных широт». Мальчишки и девчонки познакомились с историей Деда Мороза и Снегурочки, с необычными новогодними традициями народов мира и узнали ещё много интересного.

Какой же праздник без весёлых конкурсов? Их наши юные читатели очень любят. Библиотекари Евгения Журавлёва и Любовь Бирюкова приготовили для детей много новых новогодних игр. Ребята отгадывали ёлочные загадки, писали письмо Деду Морозу. Соревновались командами, кто быстрее нарядит ёлочку. Весело хлопали и топали, играя в игру «Что любит Снегурочка?». И, конечно, знакомились с новогодними книжными выставками, читали новогодние стихи, выбирали книги для чтения на зимних каникулах.

Евгения Журавлёва,

ведущий библиотекарь библиотеки-филиала №1.