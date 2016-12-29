24 ноября в Центральной библиотеке прошла «Новогодняя мастерская», в которой приняли участие печорские прикладники. На ней были представлены работы в самых разных техниках и стилях. Их рукотворные новогодние сувениры, игрушки, изделия привлекали своими яркими красками и оригинальными идеями.

К Новому году для себя и своих близких посетители выставки могли приобрести стильные елочки, символы 2017 года – красочные петушки , текстильные куклы, магниты с новогодней тематикой, поздравительные открытки, украшения из бисера, уникальные броши и даже маскарадные головные уборы.

А «теплая» выставка варежек и носков в фойе читального зала привлекала гостей «Новогодней мастерской» своими неповторимыми экспонатами. Здесь есть и варежки, связанные на спицах и крючком, свалянные из шерсти, сшитые в технике лоскутного шитья, маленькие и большие, однотонные и цветные, узорчатые и с орнаментом, но всех связывает то, что сделаны они с душевным теплом, а значит, будут сильным оберегом в зимние дни.

Ну, а для тех, кто пожелал сделать новогодний сувенир своими руками, работали пять мастер-классов. Изольда Леонова поделилась своими идеями в оформлении новогодней открытки в технике «скрапбукинг». Повторить дома эту технику не составит труда. Понадобятся красивые мелочи, которые можно найти почти в каждом доме: бумага, остатки тесьмы, лоскуты ткани, пуговицы, стразы, природные материалы и, конечно же, фантазия и вдохновение.

Валентина Чубарук помогла освоить старинное ремесло валяния валенок. Участники мастер-класса валяли сувенирные валеночки-«шептуны». Сила этого маленького оберега известна нашим предкам давно. Валеночки надо было повесить до восхода солнца над дверью своего дома, в один валеночек положить монетку, а в другой зернышко. И тогда все самые сокровенные желания прошепченные в них сбудутся. А если кто не верит в силу оберега, может повесить сувенирные валенки на елку.

Еще одна древняя традиция наших предков дала идею для новогоднего сувенира. Это вязание крючком. Татьяна Смагина предложила ученикам мастер-класса интересный и довольно простой способ вязания снежинки. Такое изделие может служить и украшением для елочки, и декором для квартиры, и элементом новогоднего костюма Снегурочки.

И еще несколько елочных украшений смогли сделать участники «Новогодней мастерской». Анна Тодорова помогла оформить деревянную елочную игрушку в технике «декупаж». Такую деревянную игрушку можно сделать даже с ребенком. Легко и безопасно.

Ну, а мастер-класс «Шапка на елку» смело можно назвать предвестником наступающего 2017 года, который объявлен Годом экологии. Девизом этого мастер-класса можно было бы назвать слоган «Мусор в дело». Для создания такой «шапчоноки» понадобятся нитки или тканевые обрезки и рулончики от туалетной бумаги. Ирина Чудинова (кстати, по образованию эколог) показала, как легко и быстро сделать елочную игрушку в виде мини-шапочки.

Иногда хорошими учителями для нас взрослых могут стать и дети. Мы все в детстве умели вырезать снежинки из бумаги. С годами этот навык забывается, потому что снежинки уже вырезают свои дети. Но ведь Новый год – это праздник, где не стыдно ощутить себя ребенком и можно вспомнить забытые детские увлечения. Олеся Панкратова, ученица гимназии № 1, и ее мама напомнили, как красиво вырезать снежинки из бумаги. Какое разнообразие форм, приемов и сложных узоров можно применять для этого простого новогоднего украшения. Зимним вечером можно объединиться всей семьей, нарезать снежинок и украсить все вокруг.

Из «Новогодней мастерской» никто не ушел без подарков и сувениров, купленных ли у печорских прикладников или сделанных своими руками. В каждом таком изделии есть частичка душевного тепла. А еще есть желание и вдохновение сделать еще что-то.

Поэтому Центральная библиотека объявила об открытии в 2017 году проекта «Народная мастерская», который направлен на организацию досуга пожилых людей путем проведения мастер-классов. Народно-прикладное творчество несет на себе выраженные приметы национальной принадлежности. Проект будет состоять из четырех блоков, представляющих искусство разных народов, проживающих на территории Печоры. Самыми многочисленными группами по статистическим данным стали русские, коми, украинцы и татары. Каждое народное творчество будет представлено тремя мастер-классами. Мастер-классы будут достаточно легкими и будут проходить один раз в месяц. Каждое занятие будет наполнено информационной составляющей о культуре и традициях народа. В конце каждого мастер-класса участник проекта сможет получить основные навыки работы в различных видах народного прикладного творчества и полностью изготовить изделие.

Ждем вас в Центральной библиотеке (ул. Гагарина ,51).

Ирина Безносикова,

заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки.