Weihnachten in Deutschland

В Германии Рождество празднуют С 24 на 25 декабря. Но подготовка к празднику начинается уже в начале декабря. Это время называют Weihnachtszeit.

Как празднуют Рождество в Германии? Шумно, радостно и весело, с головой окунаясь в красочную круговерть рождественских ярмарок и концертов, распевая гимны, встречая друзей и знакомых на украшенных улицах и площадях. Уютно и тепло, собираясь большой семьей за столом в родительском доме, на котором уже поджидают жареный гусь и сладкий штоллен. С особым нетерпением рождественский праздник ожидают дети.

Именно так отпраздновали Рождество дети общества российских немцев «Единство» в п. Каджером. Их вниманию была представлена презентация «Рождество в Германии», проведена интерактивная игровая программа «Рождественские символы в Германии». Завершился праздник чаепитием, где дети смогли полакомиться имбирными пряниками, ягодными пирогами, традиционным пирогом «штоллен», разнообразием сладостей, яблоками и мандаринами» (спонсор ЧП Е.Е. Терентьева).

Все вместе спели песни «O, Tannenbaum» и «Schneeflockchen». Праздник удался на славу!

Наталья Троценко,

художественный руководитель ДК-филиала п. Каджером.