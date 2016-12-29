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1 января печорцы увидят новогодний фейерверк

29.12.2016   Печора
До всеми любимого праздника – Нового года остаётся совсем немного времени и приятной суетой охвачены уже все горожане. В этом году на площади Юбилейной печорцев радуют ледяные скульптуры, среди которых Дед Мороз и Снегурочка, фоторамка, солнышко и 3 горки. Ко всем ледовым фигурам подведена цветная подсветка. Установлено ледовое ограждение вокруг елки. Дополняет ледовую композицию на площади Юбилейной объемный светящийся кораблик. Иначе будет выглядеть фасад здания дома детского творчества – на нем смонтирован светодиодный дождь.

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