Вся жизнь в кино

Вот и подошёл к завершению Год Российского кино. 25 декабря В ДК с. Соколова прошла церемония закрытия этого года. Мероприятие началось с просмотра музыкальных кадров из советских кинофильмов. Участники театрального коллектива «Войвыв кодзув» (руководитель Л. Канева) показали пародии на отрывки из всеми любимых комедий.

На открытии Года кино зрителям было предложено подготовить кроссворды, викторины о кино. Самые лучшие работы: «Советское кино» – кроссворд (Канев Леонид), викторина «Крылатые выражения и цитаты» (Филиппова Анастасия), фотовикторина «Любимые артисты нашего кино» (Калинина Зинаида Петровна), викторина «Союзмультфильм представляет» (Канева Екатерина) были использованы в этом мероприятии.

Выражаем благодарность всем тем, кто принимал в течении года активное участие в подобных мероприятиях.

Л.В. Канева, художественный руководитель ДК с. Соколова.