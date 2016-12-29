Праздник в Каджероме

Новый Год для детей – невероятная, потрясающая сказка, настоящее неповторимое чудо. И в этом случае новогодние праздники становятся любимыми и ожидаемыми для детей.

Это время, когда происходят необыкновенные вещи, а чудеса становятся реальностью! И в этом убедились юные каджеромцы, которые пришли 24 декабря в новогоднюю волшебную лабораторию, где их ждал Профессор Буба (М. Клевцова).

В течение всей игровой программы Профессор проводил специальную научную обработку детей: сначала ребята запустили новогодний радостный шум, затем он обсыпал детей сыпучим составом, от которого все полезные знания сами залетают в голову. Также Профессор провел обработку детей на вездепроходимость и вездепролазучесть, после чего ребята попали на тропу экстремальщиков, по которой дошли до места, где никогда на Новый год не бывает снега и очутились в гостях у индейцев (Я. Быков, О. Голосов, С. Франк). И тут ребятам не было скучно- они прошли специальный посвятительный ритуал: выучили боевой индейский клич, подзарядились энергией «Бешеных пчелок», стучали в священный бубен и исполнили ритуальный танец. И, наконец, сами постарались изобрести специальный состав из детского добродушия, тяги к знаниям и смелости, и который превратился в настоящее новогоднее сияние!

Ну и, конечно же, таких красивых, веселых, улыбчивых и добрых ребят приветствовал сам Дед Мороз (С. Рябков). В конкурсах, играх, хороводах никто не остался в стороне. Все ребята получили сладости и подарки.

Праздник доставил детям радость и дал возможность каждому участнику проявить свои способности, эмоции и творческую активность. Ребята были радостными, веселыми, держались свободно и непринужденно.

С наступающим Новым годом вас, дорогие каджеромцы! В праздничные выходные дни мы ждем вас в Доме культуры на веселых и шумных мероприятиях!

М.П. Клевцова, зав. досуговым отделом ДК-филиала п. Каджером.