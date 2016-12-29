Выставка в Приуральском

С 9 декабря в библиотеке-филиале №11 с. Приуральское проходит выставка работ декоративно-прикладного творчества кружка «Ошкамошка», руководитель Пыстина Надежда Семеновна.

На выставке представлены работы традиционные для коми декоративно-прикладного творчества – это плетеные пояса, росписные доски, игрушки из лоскутков, игрушки из веток, лоскутные «Петушки», куклы – кормилицы, лошадки и «Неразлучники» из веток. Так же здесь есть работы, которые делала сама Надежда Семеновна. Они отличаются сложностью, требуют особых навыков, умений и таланта. Это вязаные гетры и шарфы с коми народным орнаментом, чум из глины, сшитые из лоскутков куклы « Гозъя» (Супруги), кокошник с вышивкой. В 2016 году Пыстина Надежда на фестивале-конкурсе декоративно-прикладного творчества «Кудесники Печоры» завоевала Гран-при фестиваля с работой по реконструкции головного убора в технике «вышивка в прикреп».

На открытии выставки Надежда Пыстина подробно и интересно рассказала о каждом изделии, о материалах, в каких техниках изготовлены экспонаты и их прикладном значении. Например, игрушки «Неразлучники» дарили на свадьбах и помолвках молодым. Из содержательного рассказа Надежды Семеновны читатели много узнали о культурном, бытовом укладе жизни наших предков. Закончилась встреча мастер- классом по плетению поясов.

Елена Ретунская, библиотекарь библиотеки-филиала №11.