1 января печорцы увидят новогодний фейерверк

До всеми любимого праздника – Нового года остаётся совсем немного времени и приятной суетой охвачены уже все горожане. В этом году на площади Юбилейной печорцев радуют ледяные скульптуры, среди которых Дед Мороз и Снегурочка, фоторамка, солнышко и 3 горки. Ко всем ледовым фигурам подведена цветная подсветка. Установлено ледовое ограждение вокруг елки. Дополняет ледовую композицию на площади Юбилейной объемный светящийся кораблик. Иначе будет выглядеть фасад здания дома детского творчества – на нем смонтирован светодиодный дождь.