Выставка в ПИКМ

С 20 декабря 2016 г. по 1 марта 2017 г. в Печорском историко-краеведческом музее работает выставка «Ефросиния Керсновская. Сколько стоит человек», любезно предоставленная Государственным музеем истории ГУЛАГа (г. Москва).

«История знает много разных исходов. Их описывают свидетели (редко – объективно, так как те, кого гонит ужас, не замечают ничего вокруг); об этом пишут историографы, которые обычно подтасовывают данные, чтобы получилась стройная картина; что же касается политиков… Ну, эти просто извращают факты. Я же могу лишь пересказать то, что слышала более или менее достоверно» – эти слова принадлежат русскому писателю и художнику Ефросинии Антоновне Керсновской (1908-1994 гг.).

Основой выставки стали копии тетрадей с иллюстрированными воспоминаниями Керсновской – самые яркие эпизоды из того, что ей пришлось пережить: детство в дворянской семье,восстановление пришедшего в упадок после смерти отца хозяйства, принудительное выселение из родного дома и депортация из Бессарабии, работа на лесоповале и побег с места спецпоселения, полторы тысячи километров, пройденные по сибирской тайге, голод, арест, лагеря, работа в угольной шахте в Норильске, освобождение и встреча с мамой после долгой разлуки.

Об испытаниях, выпавших на ее долю, Ефросиния Керсновская рассказала в двенадцати тетрадях, содержащих 2039 тетрадных полос и 703 рисунка. Эту огромную работу, выполняя данное маме обещание, Ефросиния Антоновна проделала в период с 1964-го до начала 1970-х годов.

На выставке также представлены копии фотографий из семейного архива Керсновских, который сохранила ее мать и привезла в Россию из Румынии.

На вопрос о том, не жалеет ли она, что пришлось жить в СССР, а не как матери — в Румынии или брату — во Франции, Ефросиния Антоновна отвечала, что не жалеет, ведь у нее были все возможности уехать: «Я русская, хотя во мне течет польская от отца и греческая от матери кровь. И я должна была разделить со своим народом его участь…».

Впервые воспоминания из «Тетрадей» Е. Керсновской были напечатаны в 1990 году в журналах «Огонек» и «Знамя». Пресса признала, что это больше, чем литература. Рисунки из тетрадей Керсновской известны во всем мире. В Молдавии Ефросинию Антоновну считают национальной героиней, в Польше она входит в список ста знаменитых поляков.

Директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов отмечает: «…Лагерный опыт, переплавленный в художественное наследие, предельно важен для нас и сегодня. Тетради Евфросинии Керсновской напоминают нам, кто мы, откуда мы идем, и, быть может, станут подсказкой, куда и как нам идти завтра».

Познакомится с наиболее полной версией произведений Е.А. Керсновской можно в интернете: www.gulag.su