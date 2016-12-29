Анализ справочно-библиографического обслуживания

Учет библиографических справок – это важнейший показатель работы библиотеки. Главной его целью является получение информации о состоянии справочно-библиографического обслуживания: где, когда, кто и с какими запросами обращается в библиотеку. На основе этой информации можно оптимизировать работу с читателями.

Так, в 2016 году с использованием справочного аппарата Центральной библиотеки выполнено 1829 справок. В 2016 г., как и в 2015 г., больше всего тематических и адресных запросов – по 40% (в 2015 г. – 51% тематических, 31% адресных).Фактографические справки составили 12%, уточняющие – 8%. Основное количество тематических справок выполнено по 63, 75/79 и 83 отделам (как и в прошлые годы). Категория читателей-пользователей, которые интересуются литературой данных отделов – это студенты, учащиеся и специалисты. Большинство адресныхсправок выполнено по 84 отделу; основной категорией читателей художественной литературы являются пенсионеры и неспециалисты.

В 2016 г. 701 справка выдана с использованием электронного каталога и 202 с использованием Интернет-сайтов. Это составило почти 40% от общего количества справок. 10 справок выполнено с помощью программы Консультант-Плюс.

Наибольшее количество справок выполнено по 63, 75/79, 83, 84 отделам – Исторические науки; Физическая культура. Спорт; Культура. Культурология. Наименьшее количество запросов поступало по 4, 66, 70/71, 9 отделам – Сельское и лесное хозяйство; Политические науки; Наука. Просвещение; Литература персонального содержания.

Ежегодно сотрудники библиотеки проводят изучение библиографических запросов по определенным отделам с целью выявления как наиболее популярной литературы среди читателей, так и менее востребованной.

В 2016 году проводилось изучение 60 отдела (Общественные и гуманитарные науки) и 63 отдела (История). В 2016 году выполнено 32 справки по 60 отделу. Спрашиваемой литературой Преобладающим запросом является информация об общественных и политических организациях. Литература по общественным и гуманитарным наукам в фондах Центральной библиотеки имеется в недостаточном для выполнения читательских запросов объеме. В основном это учебные пособия, которые на сегодняшний день являются устаревшими. Данный отдел давно не обновлялся и не пополнялся новой литературой. В последнее время интерес к Общественным и гуманитарным наукам снижается.

В этом году выполнена 171 справка с помощью отдела «История. Исторические науки». Преобладающие запросы по данному отделу: участники и ветераны ВОВ; Коми АССР в годы ВОВ; политические репрессии; ГУЛАГ; история населенных пунктов Печорского района. Большая часть запросов по 63 отделу носит краеведческий характер.Основными группами читателей, интересующимися 63 отделом, являются пенсионеры, сотрудники библиотек и госучреждений.Литературы по данному 63 отделу в фондах библиотеки имеется в большом количестве. В библиотеку в 2015 году поступило много новой литературы, посвященной Великой Отечественной войне. Это объясняется тем, что 2015 году отмечался юбилей – 75 лет со дня Победы в ВОВ. Интерес у читателей к литературе данного отдела не пропадает.

В 2016 г. в СБО было 118 отказов, что составило 6% от общего количества выполненных справок.Наибольшее количество отказов по 84 отделу. В основном это новинки современной русской и зарубежной литературы. Книги, которые часто спрашивали в 2016 году: Эльчин Сафарли «Если бы ты знал», Стейс Крамер «50 дней до моего самоубийства»,ЗахарПрилепин «Черная обезьяна», Дэниэл Киз «Цветы для Элджернона», Р. Медисон «Я – легенда», Г. Д. Робертс «Шантарам», а также книги Джона Мартина и Ирвина Уэлша. Основной категорией пользователей, интересующейся данной литературой, является молодежь.Причина отказов – отсутствие запрашиваемой литературы. В конце каждого года сотрудники информационно-библиографического отдела изучают запросы читателей и составляют список отказов, который передается в отдел комплектования и обработки литературы с целью приобрести для читателей запрашиваемую литературу.

Наряду с традиционной формой справочно-библиографического обслуживания организована виртуальная справочная служба, позволяющая осуществлять работу с удаленными пользователями и более продуктивно организовывать информационно-библиографическое обслуживание. Библиотекари принимают запросы от читателей по телефону и по средствам сайта. Таких удаленных пользователей в 2016 году было 144.

Сложные запросы, требующие дополнительного времени и ресурсов, мы переадресовываем своим коллегам в Национальную библиотеку Республики Коми по средствам виртуальной справки.

Анализ пользовательской аудитории показал, что основное количество читателей – это люди среднего и старшего возраста. Учащихся в возрасте до 14 лет в 2016 году было обслужено 61 человек, в возрасте с 15 до 30 лет – 117 человек.

Анализ справочно-библиографической работы отражает реальные потребности общества в информации и библиографическом обслуживании, с внедрением компьютерных технологий,возможности которого становятся неограниченными.

Н.В. Канева, зав. сектором справочно-библиографической работы