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Памятная дата военной истории России

28.12.2016   Печора
В этот день в 1877 году русские войска разгромили турецкую армию при Шейново у Шипкинского перевала.

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