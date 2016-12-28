В 2017 году пенсии будут индексироваться в соответствии с базовым пенсионным законодательством

Бюджет ПФР на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг. предусматривает увеличение пенсий в соответствии с базовым пенсионным законодательством. Страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2017 году будут проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год, а индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, будет проведена с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.