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Жительница Печоры в числе победителей

27.12.2016   Печора
26 декабря, глава администрации муниципального района «Печора» Андрей Михайлович Соснора вручил Ксении Владимировне Кузнецовой диплом за победу в акции «Путешествие флага Республики Коми» и ценный подарок.

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