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Уважаемые печорцы!

31.12.2016   Печора
1 января 2017 года в 16.00 на площади Юбилейной состоится праздничный салют, посвященный празднованию Нового года.

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