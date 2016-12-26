Конкурс детского творчества «СИнема»
9 декабря 2016 г. в ДК п.Каджером состоялся конкурс детского творчества «СИнема», посвященный закрытию Года российского кино.
Конкурс проходил в трех номинациях: музыкальное исполнительство, вокальное исполнительство и хореография, а так же в трех возрастных категориях: 4-8лет, 9-11лет и 12-15 лет.
Оценивали выступления: Филатова Наталья Борисовна, заведующая сектором народного творчества МКО «Меридиан», Кузнецов Владимир Павлович, хормейстер, дирижёр МКО «Меридиан», а так же уважаемая жительница п. Каджером Журо Любовь Николаевна.
Подбадривали ребят и вселяли в них уверенность веселые и яркие ведущие лиса Алиса (Клевцова М.П) и кот Базилио (Царева Л. Н.).
Учащиеся Детской школы искусств с большим удовольствием приняли участие в конкурсе, и, как показала практика, не зря.
|Диплом, степень
|Возрастная группа
|Фамилия, имя дипломанта
|ФИО преподавателя
|Номинация «Музыкальное исполнительство»
|Диплом 1 степени
|4-8 лет
|Франк Татьяна
|Цицилкина В.Н.
|Диплом 2 степени
|4-8 лет
|Якушев Павел
|Вольф О.Р.
|Диплом 3 степени
|4-8 лет
|Голубко Антон
|Цицилкина В.Н.
|Диплом 1 степени
|9-11 лет
|Музыкальный коллектив «Семицветик»
|Цицилкина В.Н.
|Диплом 2 степени
|9-11 лет
|Балмасов Иван
|Вольф О.Р.
|Диплом 3 степени
|9-11 лет
|Сандимиров Андрей
|Цицилкина В.Н.
|Диплом 1 степени
|12-15 лет
|Калинина Елизавета
|Анкудинова М.С.
|Диплом 2 степени
|12-15 лет
|Музыкальный коллектив «Радуга детства»
|Цицилкина В.Н.
|Диплом 3 степени
|12-15 лет
|Симоненко Кристина
|Семина Е.Г.
|Номинация «Вокальное исполнительство»
|Диплом 1 степени
|4-8 лет
|Ващенко Любовь
|Соловьева Е.А.
|Диплом 2 степени
|4-8 лет
|Гришина Юлиана
|Троценко Н.Ю.
|Диплом 3 степени
|4-8 лет
|Куличева Надежда
|Челпановская Е.Р.
|Диплом 1 степени
|9-11 лет
|Вокальный ансамбль «Василек»
|Осетрова В.А., Безлюдько Е.А.
|Диплом 2 степени
|9-11 лет
|Коллектив «Звездопад»
|Чокинюк В.Н.
|Диплом 3 степени
|9-11 лет
|Рокищук Дмитрий
|Осетрова В.А., Безлюдько Е.А.
|Диплом 1 степени
|12-15 лет
|Нацмер Захар
|Троценко Н.Ю.
|Диплом 2 степени
|12-15 лет
|Вокальный ансамбль «Веселая планета»
|Осетрова В.А., Безлюдько Е.А.
|Диплом 3 степени
|12-15 лет
|Чувьюрова Наталья
|Осетрова В.А., Безлюдько Е.А.