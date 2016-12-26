9 декабря 2016 г. в ДК п.Каджером состоялся конкурс детского творчества «СИнема», посвященный закрытию Года российского кино.

Конкурс проходил в трех номинациях: музыкальное исполнительство, вокальное исполнительство и хореография, а так же в трех возрастных категориях: 4-8лет, 9-11лет и 12-15 лет.

Оценивали выступления: Филатова Наталья Борисовна, заведующая сектором народного творчества МКО «Меридиан», Кузнецов Владимир Павлович, хормейстер, дирижёр МКО «Меридиан», а так же уважаемая жительница п. Каджером Журо Любовь Николаевна.

Подбадривали ребят и вселяли в них уверенность веселые и яркие ведущие лиса Алиса (Клевцова М.П) и кот Базилио (Царева Л. Н.).

Учащиеся Детской школы искусств с большим удовольствием приняли участие в конкурсе, и, как показала практика, не зря.