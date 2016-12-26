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Конкурс детского творчества «СИнема»

26.12.2016   Печора

Конкурс детского творчества «СИнема»9 декабря 2016 г. в ДК п.Каджером состоялся конкурс детского творчества «СИнема», посвященный закрытию Года российского кино.

Конкурс проходил в трех номинациях: музыкальное исполнительство, вокальное исполнительство и хореография, а так же в трех возрастных категориях: 4-8лет, 9-11лет и 12-15 лет.

Оценивали выступления: Филатова Наталья Борисовна, заведующая сектором народного творчества МКО «Меридиан», Кузнецов Владимир Павлович, хормейстер, дирижёр МКО «Меридиан», а так же уважаемая жительница п. Каджером Журо Любовь Николаевна.

Подбадривали ребят и вселяли в них уверенность веселые и яркие ведущие лиса Алиса (Клевцова М.П) и кот Базилио (Царева Л. Н.).

Учащиеся Детской школы искусств с большим удовольствием приняли участие в конкурсе, и, как показала практика, не зря.

Диплом, степень Возрастная группа Фамилия, имя дипломанта ФИО преподавателя
Номинация «Музыкальное исполнительство»
Диплом 1 степени 4-8 лет Франк Татьяна Цицилкина В.Н.
Диплом 2 степени 4-8 лет Якушев Павел Вольф О.Р.
Диплом 3 степени 4-8 лет Голубко Антон Цицилкина В.Н.
Диплом 1 степени 9-11 лет Музыкальный коллектив «Семицветик» Цицилкина В.Н.
Диплом 2 степени 9-11 лет Балмасов Иван Вольф О.Р.
Диплом 3 степени 9-11 лет Сандимиров Андрей Цицилкина В.Н.
Диплом 1 степени 12-15 лет Калинина Елизавета Анкудинова М.С.
Диплом 2 степени 12-15 лет Музыкальный коллектив «Радуга детства» Цицилкина В.Н.
Диплом 3 степени 12-15 лет Симоненко Кристина Семина Е.Г.
Номинация «Вокальное исполнительство»
Диплом 1 степени 4-8 лет Ващенко Любовь Соловьева Е.А.
Диплом 2 степени 4-8 лет Гришина Юлиана Троценко Н.Ю.
Диплом 3 степени 4-8 лет Куличева Надежда Челпановская Е.Р.
Диплом 1 степени 9-11 лет Вокальный ансамбль «Василек» Осетрова В.А., Безлюдько Е.А.
Диплом 2 степени 9-11 лет Коллектив «Звездопад» Чокинюк В.Н.
Диплом 3 степени 9-11 лет Рокищук Дмитрий Осетрова В.А., Безлюдько Е.А.
Диплом 1 степени 12-15 лет Нацмер Захар Троценко Н.Ю.
Диплом 2 степени 12-15 лет Вокальный ансамбль «Веселая планета» Осетрова В.А., Безлюдько Е.А.
Диплом 3 степени 12-15 лет Чувьюрова Наталья Осетрова В.А., Безлюдько Е.А.

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