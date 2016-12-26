Новые друзья «Зеленого рюкзачка»

3 декабря библиотека-филиал №17 ИПЭЦ «Природа и человек» МБУ «ПМЦБС» встречала новых участников проекта «Зеленый рюкзачок», осуществляемого уже третий учебный сезон совместно с общественной организацией «Комитет спасения Печоры».

На открытии проекта присутствовала библиотекарь школы-сада №1 г. Ухты Екатерина Перминова, которая специально приехала перенимать опыт работы по проекту «Зеленый рюкзачок» для того, чтобы реализоватьэтот проект в своем учреждении.

Цель этого проекта– через книгу знакомить маленьких печорцев с природой, животным миром, побуждать, с одной стороны, к познанию природы, к бережному отношению к ней, с другой – к дальнейшему чтению. Ещё одна важная задача проекта – возрождение традиций семейного чтения в семьях, имеющих детей младшего школьного возраста.

Суть проекта проста: в семью школьника передаётся «Зеленый рюкзачок», наполненный книгами о природе, детскими «зелёными» журналами, играми для детей.Есть здесь и комплект литературы для родителей – это книги, буклеты, памятки, информационные листовки, положения о конкурсах, которые будут проводиться в рамках проекта.

Новые участники проекта–учащиеся 3«в» класса СОШ №9(классный руководитель Нечаева Татьяна Валентиновна). На открытии проекта ребят встречал сказочный герой Лесовичок. Школьников приняли в друзья леса, повязали им зеленые галстуки.Ребята активно участвовали в экологических играх и викторинах и зарабатывали шишки – бонусы, которые давали им право на первоочередное получение «Зеленых рюкзачков». Больше всех шишек получили Светлана Митрохина и Вячеслав Пиковской, они и стали победителями и обладателями первых«Зеленых рюкзачков». Дальнейшее участие в проекте определили путем розыгрыша. Ребята вытягивали из мешка бочонки от лото с номерами. Ребятам очень понравилось мероприятие, и они пообещали, что будут приезжать в библиотеку по выходным дням, вместе со своими родителями.

В ходе реализации проекта «Зеленый рюкзачок» в библиотеке проходят различные мероприятия для ребят и их родителей. Кроме чтения, запланирована практическая работа: дети вместе с родителями будут участвовать в изготовлении кормушек.

Вместе со своими родителями дети примут участие в нескольких конкурсах: «Запрещающие знаки в природе», «Сочиним экологическую сказку», конкурс «Экомода» (создание костюмов из бросового материала). Участники проекта примут участие в экологических акциях: «Не рубите елочку»,«Покормите птиц зимой», «Цвети, мой город!».

Последним этапом «Зеленого рюкзачка» будет поход всей семьей на природу. По окончании проекта всех участников ждёт праздничная программа и награждение самых активных читателей.

Антонина Попова,

заведующая библиотекой-филиалом № 17.

