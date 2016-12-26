С 1 по 15 декабря в информационно-просветительском центре «Природа и человек» при библиотеке-филиале № 17 проходил опрос «Что мы знаем о горах», посвященный Международному дню гор. В опросе приняли участие 39 человек в возрасте от 8 до 79 лет. Респондентам было задано 9 вопросов. Ответы определяли начитанность, географические знания, логику опрашиваемых.

50% читателей, принявших участие в опросе, знают, что 11 декабря с 2003 года все страны мира отмечают Международный день гор. 25 % опрашиваемых правильно назвали самую высокую вершину Уральских гор – гору Народную. На вопрос, почему в горах холоднее, чем в низине, 40 % читателей ответили верно – солнце нагревает поверхность земли неравномерно, чем выше от земли человек находится, тем температура ниже.

Спор у читателей вызвал вопрос: откуда взялось выражение «Идти в гору». Правильный ответ – от наименования карточной игры, которая была популярна в начале 19-го века. На него ответили 17 % респондентов.

Интересно и то, какие образные выражения подбирали к описанию Уральских гор. На этот вопрос правильно ответили только 7 % респондентов. Читатели давали определения: «Каменная радуга», «Природная сокровищница Коми», но правильным ответом был – «Вся таблица Менделеева».

На вопрос «Кто из поэтов не посвящал горам свои стихотворения?», назвав Анну Ахматову, дали верный результат 27 %.

К сожалению, всего лишь 10 % опрашиваемых знают, что слово «гора» в переводе на коми язык означает «из».

Самыми популярными фразами о горах у читателей являются фразы: «Если гора не идёт к Магомеду, то Магомед идёт к горе», «Лучше гор могут быть только горы», «Когда рак на горе свистнет», «Умный в гору не пойдет, умный – гору обойдет».

Опрос показал, что информированности по теме «Горы» читателям недостаточно, поэтому в 2017 году, в Год экологии в России, запланировано проведение информационных бесед: «Национальный парк «Югыд Ва» и «Заповедано сберечь» (особо охраняемые природные территории); выставка-знакомство «Экскурсионная тропа по Республике Коми», экологические выставки «Туристскими тропами Печорского района» и «Урал. Страна легенд».

Светлана Камейко,

заведующая сектором читального зала библиотеки-филиала №17.