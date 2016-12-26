14 декабря в Центральной библиотеке состоялся День информации «Родной и близкий мне язык». В читальном зале присутствовали преподаватели коми языка учебных заведений МР «Печора», специалисты Печорской ЦБС.

В одном из своих выступлений руководитель «Финно-угорского культурного центра Российской Федерации» Татьяна Барахова сказала: « Ни для кого не секрет, что развитие национальной литературы – прямой показатель развития языков наших народов. Если есть авторы, пишущие на родных языках, и их читатели, значит, язык востребован в обществе, значит у него светлое и доброе будущее».

Организаторы Дня информации – сотрудники информационно-библиографического отдела – преследовали цель: представить участникам встречи информационные возможности краеведческого фонда Центральной библиотеки, в том числе и на коми языке, для дальнейшего использования в работе.

Библиографами были оформлены выставки–просмотры литературы:«Ов, менам комикыв!», «Современная коми национальная литература», «Новая краеведческая литература к 95-летию Республики Коми», «Книги о Печоре: хронология прочтения», «Здесь Родины моей начало».Ведущий библиограф-краевед Ирина Сыпченко провела обзор новой краеведческой литературы и литературы на коми языке. Наталья Канева, зав. сектором информационно-библиографического отдела,познакомила присутствующих с презентацией «Книги о Печоре: хронология прочтения». Информационные сообщения «Библиотечные издания на коми языке» и «Николай Карамзин и Коми край» подготовила зав. информационно-библиографическим отделом Елена Чиркина.

Для участников Дня информации также были проведены практикум «Электронный каталог Печорской ЦБС: поиск литературы на коми языке», индивидуальные консультации по темам: «Коми книга – читателю», «История села. Первые шаги по сбору информации», «Знаменательные даты 2017 года».

Каждый из участников встречипознакомился с изданиями и взял литературу в помощь преподавания коми языка.

Ирина Сыпченко, ведущий библиограф.