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Уважаемые жители муниципального района «Печора»!

23.12.2016   Печора
В здании администрации муниципального района «Печора» (ул. Ленинградская, д.15, кабинет № 302) проведут личные приемы граждан депутаты Совета муниципального района «Печора»:

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