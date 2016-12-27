www.gazetakomi.ru

Уважаемые жители муниципального района «Печора»!

27.12.2016   Печора
28 декабря 2016 года с 16.00 до 18.00 часов личный прием граждан проведет глава муниципального района «Печора» - председатель Совета района В.А. Анищик по адресу: ул. Ленинградская, д.15, каб. 302.

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien