Зимнее время – это не только веселые праздники, оживленное катание с горок, отчаянная игра в снежки, но и крепкие морозы с пронизывающим ветром, сугробами. Тяжело зимой птицам. Под снегом нелегко себе корм добывать, а голодному и замерзнуть не долго. Вот и тянутся птицы зимой поближе к жилью человека, надеясь на нашу помощь и доброту.

На мероприятие «Птицы в гости к нам» был приглашен фотограф-любитель Игорь Александрович Александровский. Он ежедневно ходит в лес и подкармливает птиц, а также, наблюдая за ними, узнает настроение и повадки птиц.

У Игоря Александровича давнее увлечение – он фотографирует птиц. В его фотоколлекции есть снимки северного соловья-варакушки, чирка-свистунка – самой маленькой уточки и других интересных птиц. В бассейне реки Печоры зарегистрировано пребывание около 240 видов птиц, половину из них Игорю Александровичу удалось запечатлеть на своих уникальных фотографиях. В библиотеке-филиале №17 есть коллекция фотографий птиц Печорского края, которую подарил Игорь Александрович.

Он показал малышам и их родителям свои новые фотографии, рассказал, как он наблюдает за птицами, чтобы их сфотографировать, объяснил, как изготовить правильно кормушки, чем кормить зимующих птиц. Игорь Александрович рассказал, что, подкармливая птиц, мы решаем несколько экологических проблем. Одна кормушка может спасти от смерти до 50 синиц за зиму. Одна синица спасает от вредителей до 10 деревьев за сезон. Одно небольшое дерево обеспечивает кислородом трех человек. А каково количество вредителей, уничтожаемых птицами?

Также ребята вместе с родителями изобразили хором разные звуки птиц на мотив песни «В траве сидел кузнечик». Хор получился отменным.

Ребята отгадывали загадки, решали задачки экологической тематики. Организаторы и участники мероприятия выражают большую признательность Игорю Александровичу за полученное удовольствие от этой познавательной встречи.

Завершением этого праздника стало вывешивание во дворе библиотеки съедобной кормушки, которую изготовила семья Арбаковых.

На следующий день уже другие изготовленные кормушки были размещены на территории детского сада «Теремок».

Покормить птиц – несложный способ проявить человечность и стать добрее. Но надо знать, что если уж вы взялись подкармливать птиц, то делать это надо регулярно – по мере расходования корма. Иначе можно погубить привыкших к подкормке пернатых.

Ежегодно в библиотеке-филиале №17 проводится акция «Покорми птиц!». 2016-й не оказался исключением. Принимайте участие в акции «Покормите птиц!»: повесьте у своего дома кормушку и наблюдайте за пернатыми гостями.

Антонина Попова,

заведующая библиотекой-филиалом №17.