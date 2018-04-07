«Автолестницу – подать!»

07.04.2018   МЧС
В Сыктывкарском учебном центре ФПС состоялся выпуск операторов автолестниц для пожарно-спасательных подразделений в Северо-Западном федеральном округе

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