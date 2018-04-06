Сотрудники Главного управления МЧС России по Коми вышли на ударный субботник!

06.04.2018   МЧС
После долгой зимы сотрудники МЧС дружно поработали на уборке  территории вокруг главной резиденции спасательного ведомства в республике

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